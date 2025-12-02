Рубрики
На Соледарському напрямку тривають бої – окупанти активізувалися і намагаються максимально просочитися і закріпитися у посадках. Мета росіян – оточити Сили оборони України, щоб окупувати якомога більшу територію Донеччини.
«Максимально небезпечно»: військові відкрили правду про ще один напрямок
Про те, що там зараз робиться, повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".
За його словами, ще один населений пункт, де все хаотично, це Пазене.
"Село розірване на шматки умовним сіряком, частини переходять із рук у руки, точки контролю змінюються короткими ривками. Там важка зелень — лісосмуги, насадження, яри — і це робить сектор максимально небезпечним. У такій зеленці противник може тихо накопичувати групи, заходити малими тактичними підрозділами і та сама можливість є в наших сил. Тому бої йдуть уривками, з короткими вилазками та локальними зіткненнями, без чіткої стабільності по лінії.
Тиск по всьому напрямку зберігається, ворог намагається вибити вікно між опорниками та затиснути нас у вузькій смузі між н.п., але ситуація ще не вирішена — тримаємося на зубах!" – наголошує "Мучной".
