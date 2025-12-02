На Соледарському напрямку тривають бої – окупанти активізувалися і намагаються максимально просочитися і закріпитися у посадках. Мета росіян – оточити Сили оборони України, щоб окупувати якомога більшу територію Донеччини.

«Максимально небезпечно»: військові відкрили правду про ще один напрямок

Про те, що там зараз робиться, повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Соледарський напрямок: По Васюківці картина вже вимальовується, н.п. фактично відколовся, ворог зайшов у західну частину й тримає там спостереження. Паралельно фіксуються удари по наших позиціях південніше, вже на підходах до Бондарного, яке йде наступним по лінії руху противника. Це ознака, що вони намагаються зчепитися за перший більш-менш придатний для просування рубіж і просунутися далі у посадки", – зазначає військовий.

За його словами, ще один населений пункт, де все хаотично, це Пазене.

"Село розірване на шматки умовним сіряком, частини переходять із рук у руки, точки контролю змінюються короткими ривками. Там важка зелень — лісосмуги, насадження, яри — і це робить сектор максимально небезпечним. У такій зеленці противник може тихо накопичувати групи, заходити малими тактичними підрозділами і та сама можливість є в наших сил. Тому бої йдуть уривками, з короткими вилазками та локальними зіткненнями, без чіткої стабільності по лінії. Тиск по всьому напрямку зберігається, ворог намагається вибити вікно між опорниками та затиснути нас у вузькій смузі між н.п., але ситуація ще не вирішена — тримаємося на зубах!" – наголошує "Мучной".

