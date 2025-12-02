logo

Война с Россией «Максимально опасно»: военные открыли правду о еще одном направлении
«Максимально опасно»: военные открыли правду о еще одном направлении

Еще одно направление становится опасным – оккупанты всячески пытаются окружить ВСУ

2 декабря 2025, 10:47
Автор:
Недилько Ксения

На Соледарском направлении продолжаются бои – оккупанты активизировались и пытаются максимально просочиться и закрепиться в посадках. Цель россиян – окружить Силы обороны Украины, чтобы оккупировать как можно большую территорию Донецкой области.

«Максимально опасно»: военные открыли правду о еще одном направлении

«Максимально опасно»: военные открыли правду о еще одном направлении

О том, что там сейчас делается, сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Соледарское направление: По Васюковке картина уже вырисовывается, н.п. фактически откололся, враг вошел в западную часть и держит там наблюдение. Параллельно фиксируются удары по нашим позициям южнее, уже на подходах к Бондарному, следующему по линии движения противника. Это признак, что они пытаются сцепиться за первый более или менее подходящий для продвижения рубеж и продвинуться дальше в посадки", – отмечает военный.

По его словам, еще один населенный пункт, где все беспорядочно, это Пазеное.

"Село разорвано на куски условным серяком, части переходят из рук в руки, точки контроля сменяются короткими рывками. Там тяжелая зелень – лесополосы, насаждения, овраги – и это делает сектор максимально опасным. В такой зеленке противник может тихо накапливать группы, заходить малыми тактическими подразделениями и та же возможность есть у наших сил. Потому бои идут отрывками, с короткими вылазками и локальными столкновениями, без четкой стабильности по линии.

Давление по всему направлению сохраняется, враг пытается выбить окно между опорниками и зажать нас в узкой полосе между н.п., но ситуация еще не решена – держимся на зубах!" – подчеркивает "Мучная".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил, что территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов. Мирный план США по Украине стал лучше, подчеркнул Зеленский.



