Макрон зробив гучну заяву про Зеленського і "зраду США": що відомо

За словами Макрона, у стосунках Європи та США немає жодної недовіри

5 грудня 2025, 15:25
Автор:
Клименко Елена

Президент Франції Еммануель Макрон спростував чутки про нібито ризик "зради" України з боку США. Про це він заявив під час свого візиту до Китаю, де відвідав Сичуаньський університет, повідомляє The Guardian.

Макрон зробив гучну заяву про Зеленського і "зраду США": що відомо

"Я все заперечую. Нам потрібні Сполучені Штати для миру, а США потребують нас для його тривалості та стабільності", — сказав Макрон, коментуючи інформацію, опубліковану Spiegel.

Він підкреслив, що єдність Європи та США має ключове значення для підтримки України, і наразі "немає недовіри" між сторонами.

Президент Франції наголосив, що Європа, і зокрема Франція, активно підтримує мирні ініціативи Вашингтона, але США потребують європейської координації, щоб ці зусилля були ефективними.

"Єдність американців та європейців щодо українського питання вкрай важлива. І я повторюю це знову і знову — ми повинні діяти спільно", — додав Макрон.

Напередодні німецький тижневик процитував стенограму конфіденційної розмови між лідерами Франції, Німеччини, Фінляндії, генсеком НАТО та президентом України. У ній Макрон і канцлер Німеччини Олаф Мерц висловили скепсис щодо зусиль США у переговорах про мир між Україною та Росією. Макрон зазначив, що для Зеленського існує серйозна небезпека, а Мерц зауважив, що США "ведуть гру", взаємодіючи як з українцями, так і з європейцями.

Як вже писали "Коментарі", у європейських партнерів України дедалі більше формується переконання, що для завершення війни Києву, ймовірно, доведеться піти на суттєві територіальні компроміси. За інформацією El País, у Брюсселі цю тему публічно не озвучують, однак неформально теза про можливу "поступку земель" поступово сприймається як "менше зло" в умовах виснажливої війни.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
