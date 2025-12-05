Макрон сделал громкое заявление о Зеленском и "измене США": что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о якобы риске "измены" Украины со стороны США. Об этом он заявил во время своего визита в Китай, где посетил Сычуаньский университет, сообщает The Guardian.

Фото: из открытых источников

"Я все отрицаю. Нам нужны Соединенные Штаты для мира, а США нуждаются в нас для его продолжительности и стабильности", — сказал Макрон, комментируя информацию, опубликованную Spiegel.

Он подчеркнул, что единство Европы и США имеет ключевое значение для поддержки Украины, и сейчас нет недоверия между сторонами.

Президент Франции подчеркнул, что Европа, и в частности Франция, активно поддерживает мирные инициативы Вашингтона, но США нуждаются в европейской координации, чтобы эти усилия были эффективными.

"Единство американцев и европейцев по украинскому вопросу крайне важно. И я повторяю это снова и снова – мы должны действовать сообща", – добавил Макрон.

Накануне немецкий еженедельник процитировал стенограмму конфиденциального разговора между лидерами Франции, Германии, Финляндии, генсеком НАТО и президентом Украины. В ней Макрон и канцлер Германии Олаф Мерц выразили скепсис по поводу усилий США в переговорах о мире между Украиной и Россией. Макрон отметил, что для Зеленского существует серьезная опасность, а Мерц заметил, что США "ведут игру", взаимодействуя как с украинцами, так и с европейцами.

Как уже писали "Комментарии", у европейских партнеров Украины все больше и больше формируется убеждение, что для завершения войны Киеву, вероятно, придется пойти на существенные территориальные компромиссы. По информации El País, в Брюсселе эту тему публично не озвучивают, однако неформально тезис о возможной "уступке земель" постепенно воспринимается как "меньшее зло" в условиях изнурительной войны.