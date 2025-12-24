Макрон пішов на нову хитрість: стало відомо, навіщо президент Франції так хоче діалогу з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон, імовірно, прагне доносити європейську позицію щодо припинення війни безпосередньо до Росії, не залучаючи Сполучені Штати як посередника. Таку оцінку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив дипломат, колишній очільник МЗС України у 2007–2009 роках та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Еммануель Макрон. Фото: France 24

За його словами, заяви Макрона про необхідність відновлення діалогу з Росією можуть означати недовіру до чинного формату переговорів: він припускає, що домовленості з Дональдом Трампом часто передаються американським переговорникам, які згодом вирушають до Москви й формально представляють спільні інтереси.

Водночас наголошує Огризко, немає впевненості, що ці посланці повною мірою захищають узгоджені позиції України та Європи. Саме тому, вважає дипломат, Макрон може виступати за прямий діалог без "третьої сторони", щоб російська сторона чула європейську позицію напряму, а не через посередників, які, за його словами, "інколи слухають, але не чують і не розуміють".

На його переконання, йдеться про спробу Європи разом з Україною самостійно доносити до Росії узгоджену позицію без коригувань з боку Вашингтона. У цьому контексті, зазначає дипломат, такий підхід може виявитися ефективнішим за нинішню практику, коли право інтерпретувати спільну позицію фактично передається американським переговірникам. Попри критику на адресу Макрона, наголошує Огризко, мова, ймовірно, не про політичні жести, а про прагнення напряму донести Володимиру Путіну позицію європейських країн максимально точно.

Як вже писали "Коментарі", у Кремлі стверджують, що “ключові параметри позиції” Росії щодо врегулювання ситуації в Україні вже доведено до американської сторони, і Москва готується до подальших контактів. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.