Макрон пошел на новую хитрость: стало известно, зачем президент Франции так хочет диалога с Путиным
НОВОСТИ

Макрон пошел на новую хитрость: стало известно, зачем президент Франции так хочет диалога с Путиным

Владимир Огрызко предполагает, что это может свидетельствовать о стремлении Европы к большей автономии от США.

24 декабря 2025, 13:05
Клименко Елена

Президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, стремится доносить европейскую позицию по прекращению войны непосредственно в Россию, не привлекая Соединенные Штаты как посредника. Такую оценку в эфире телеканала "Эспрессо" высказал дипломат, бывший глава МИД Украины в 2007-2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Макрон пошел на новую хитрость: стало известно, зачем президент Франции так хочет диалога с Путиным

Эммануель Макрон. Фото: France 24

По его словам, заявления Макрона о необходимости возобновления диалога с Россией могут означать недоверие к действующему формату переговоров: он предполагает, что договоренности с Дональдом Трампом часто передаются американским переговорщикам, которые впоследствии отправляются в Москву и формально представляют общие интересы.

В то же время, отмечает Огрызко, нет уверенности, что эти посланцы в полной мере защищают согласованные позиции Украины и Европы. Именно поэтому, считает дипломат, Макрон может выступать за прямой диалог без "третьей стороны", чтобы российская сторона слышала европейскую позицию напрямую, а не через посредников, которые, по его словам, "иногда слушают, но не слышат и не понимают".

По его убеждению, речь идет о попытке Европы вместе с Украиной самостоятельно доносить до России согласованную позицию без корректировок Вашингтона. В этом контексте, отмечает дипломат, такой подход может оказаться эффективнее нынешней практики, когда право интерпретировать общую позицию фактически передается американским переговорщикам. Несмотря на критику в адрес Макрона, отмечает Огрызко, речь, вероятно, не о политических жестах, а о стремлении напрямую донести до Владимира Путина позицию европейских стран максимально точно.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле утверждают, что ключевые параметры позиции России по урегулированию ситуации в Украине уже доведены до американской стороны, и Москва готовится к дальнейшим контактам. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.



