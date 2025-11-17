logo_ukra

Макрон озвучив гучний ультиматум про озброєння України: що сталося

Україні слід передати таку зброю, яка зможе відлякати РФ від агресії, переконаний президент Франції

17 листопада 2025, 14:50
Клименко Елена

Президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо нового пакету озброєння для України. Він підкреслив, що Києву потрібно надати зброю, яка змусить Росію відмовитися від намірів атакувати державу. Про це політик повідомив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон наголосив, що Франція підтримує підхід, коли постачання озброєння повинно відповідати потребам української армії та сприяти її здатності захищати суверенітет. За його словами, мова йде про різні види озброєнь, включно з бойовими літаками "Міраж" та іншою сучасною технікою.

"Сьогодні ми переходимо на новий етап — це не лише постачання, а й організація виробництва та логістики. Важливо надати Україні озброєння, яке реально відбиває бажання у ворога нападати", — пояснив Макрон.

Французький лідер також підкреслив стратегічну роль України в європейській безпеці. Він зазначив, що підтримка українських сил оборони має бути не лише короткостроковою, а й розрахованою на декілька років уперед. Особлива увага, за словами Макрона, приділяється виробництву дронів, засобів для знищення ворожих безпілотників і модернізації оборонної інфраструктури.

"Це показує, наскільки важливо діяти зараз та планувати на перспективу. Програма на найближчі три роки передбачає забезпечення прозорості та ефективності в роботі української армії", — додав він. 

Як вже писали "Коментарі", 15 листопада Віктор Медведчук дав інтерв’ю російському агентству ТАСС, де заявив, що Україна в майбутньому нібито не "виживе як держава", а "возз’єднання" з Росією є його стратегічною метою. Колишній нардеп підкреслив, що збереження незалежності України Кремлю заважає і є для Москви загрозою.  



