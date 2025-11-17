Макрон озвучив гучний ультиматум про озброєння України: що сталося

Президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо нового пакету озброєння для України. Він підкреслив, що Києву потрібно надати зброю, яка змусить Росію відмовитися від намірів атакувати державу. Про це політик повідомив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: з відкритих джерел

Макрон наголосив, що Франція підтримує підхід, коли постачання озброєння повинно відповідати потребам української армії та сприяти її здатності захищати суверенітет. За його словами, мова йде про різні види озброєнь, включно з бойовими літаками "Міраж" та іншою сучасною технікою.

"Сьогодні ми переходимо на новий етап — це не лише постачання, а й організація виробництва та логістики. Важливо надати Україні озброєння, яке реально відбиває бажання у ворога нападати", — пояснив Макрон.

Французький лідер також підкреслив стратегічну роль України в європейській безпеці. Він зазначив, що підтримка українських сил оборони має бути не лише короткостроковою, а й розрахованою на декілька років уперед. Особлива увага, за словами Макрона, приділяється виробництву дронів, засобів для знищення ворожих безпілотників і модернізації оборонної інфраструктури.

"Це показує, наскільки важливо діяти зараз та планувати на перспективу. Програма на найближчі три роки передбачає забезпечення прозорості та ефективності в роботі української армії", — додав він.

