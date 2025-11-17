Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу нового пакета вооружения для Украины. Он подчеркнул, что Киеву нужно предоставить оружие, которое заставит Россию отказаться от намерений атаковать государство. Об этом политик сообщил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: из открытых источников

Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает подход, когда поставки вооружения должны соответствовать потребностям украинской армии и способствовать ее способности защищать суверенитет. По его словам, речь идет о разных видах вооружений, включая боевые самолеты "Мираж" и другую современную технику.

"Сегодня мы переходим на новый этап — это не только снабжение, но и организация производства и логистики. Важно предоставить Украине вооружение, реально отражающее желание у врага нападать", — объяснил Макрон.

Французский лидер также подчеркнул стратегическую роль Украины в европейской безопасности. Он отметил, что поддержка украинских сил обороны должна быть не только краткосрочной, но и рассчитана на несколько лет вперед. Особое внимание, по словам Макрона, уделяется производству дронов, средств для уничтожения вражеских беспилотников и модернизации оборонной инфраструктуры.

"Это показывает, как важно действовать сейчас и планировать на перспективу. Программа на ближайшие три года предусматривает обеспечение прозрачности и эффективности работы украинской армии", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", 15 ноября Виктор Медведчук дал интервью российскому агентству ТАСС, где заявил, что Украина в будущем якобы не "выживет как государство", а "воссоединение" с Россией является его стратегической целью. Бывший нардеп подчеркнул, что сохранение независимости Украины Кремлю мешает и является для Москвы угрозой.