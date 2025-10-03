Уряд Росії оголосив про масштабне скорочення витрат на 18 держпрограм у 2026 році. Загальна економія перевищить 207 млрд рублів, при цьому деякі галузі втратять значні суми, тоді як фінансування пропаганди та органів влади продовжить зростати. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Служби зовнішньої розвідки України.

Окуповані території України. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що наступного року Росія уріже фінансування охорони здоров'я, авіапрому, енергетики, сільських територій та проектів на тимчасово окупованих територіях.

Програма "Хімічна та біологічна безпека" зменшилася на 36,4%, до 3,5 млрд рублів, а рекордне скорочення в абсолютних цифрах торкнулося "Комплексного розвитку сільських територій" — мінус 34,3 млрд рублів. Програма розвитку охорони здоров'я втратила 31,7 млрд. рублів.

Скорочення також торкнулися авіапром (-14,4 млрд рублів), енергетику (-17,9 млрд), суднобудування, рибне господарство, зайнятість та національну політику. Ці заходи спрямовані на скорочення видатків бюджету та оптимізацію державних програм.

При цьому витрати на органи влади та пропагандистські проекти продовжують зростати. На програму "Росія у світі", яка просуває "традиційні цінності" за кордоном, виділять майже 12 млрд рублів — вдвічі більше, ніж торік.

Державний фонд "Захисники Вітчизни" отримає 35 млрд рублів, що у 2,5 рази перевищує рівень 2025 року. Гостелеканали в 2026 році профінансують на 106,4 млрд рублів.

