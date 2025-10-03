logo

Главная Новости Общество Война с Россией Людям на оккупированных территориях будет еще сложнее: какое решение принял Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Людям на оккупированных территориях будет еще сложнее: какое решение принял Путин

Россия урезает расходы на проекты оккупированных территорий Украины, но увеличивает на пропаганду

3 октября 2025, 09:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Правительство России объявило о масштабном сокращении расходов на 18 госпрограмм в 2026 году. Общая экономия превысит 207 млрд рублей, при этом некоторые отрасли потеряют значительные суммы, тогда как финансирование пропаганды и органов власти продолжит расти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Службы внешней разведки Украины.

Людям на оккупированных территориях будет еще сложнее: какое решение принял Путин

Оккупированные территории Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в следующем году Россия урежет финансирование здравоохранения, авиапрома, энергетики, сельских территорий и проектов на временно оккупированных территориях.

Программа "Химическая и биологическая безопасность" уменьшилась на 36,4%, до 3,5 млрд рублей, а рекордное сокращение в абсолютных цифрах затронуло "Комплексное развитие сельских территорий" – минус 34,3 млрд рублей. Программа развития здравоохранения потеряла 31,7 млрд рублей.

Сокращения также затронули авиапром (-14,4 млрд рублей), энергетику (-17,9 млрд), судостроение, рыбное хозяйство, занятость и национальную политику. Эти меры направлены на сокращение расходов бюджета и оптимизацию государственных программ.

При этом расходы на органы власти и пропагандистские проекты продолжают расти. На программу "Россия в мире", которая продвигает "традиционные ценности" за рубежом, выделят почти 12 млрд рублей — в два раза больше, чем в прошлом году.

Государственный фонд "Защитники отечества" получит 35 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает уровень 2025 года. Гостелеканалы в 2026 году профинансируют на 106,4 млрд рублей.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим давит на Вашингтон ядерными угрозами и экономическими стимулами с целью нормализации отношений, но при этом отвергает переговоры с Украиной и умышленно затягивает войну. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).




Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/rf-urizala-vydatky-na-derzhprohramy-vodnochas-zbilshuyuchy-finansuvannya-propahandy
Теги:

Новости

