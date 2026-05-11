logo_ukra

BTC/USD

80876

ETH/USD

2314.9

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лукашенко збільшив активність: озвучено неоднозначний прогноз наступу з Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко збільшив активність: озвучено неоднозначний прогноз наступу з Білорусі

Нещодавно в повітряний простір України залетіла повітряна куля з ретранслятором під час російської атаки дронами

11 травня 2026, 15:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Від початку повномасштабного вторгнення Білорусь продовжує відігравати роль логістичного та інфраструктурного майданчика для Росії, надаючи їй доступ до своєї території, військових об’єктів і радянських арсеналів, що залишилися ще з попередніх десятиліть. Окрім цього, фіксуються випадки технічного сприяння у веденні повітряної розвідки та коригуванні сигналів для ворожих безпілотних систем, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Лукашенко збільшив активність: озвучено неоднозначний прогноз наступу з Білорусі

Фото: з відкритих джерел

За його словами, підтримка може реалізовуватися не лише через стаціонарні засоби, розміщені на білоруській території, а й за допомогою мобільних або навіть повітряних платформ.

Зокрема, нещодавно в повітряний простір України потрапив об’єкт у вигляді повітряної кулі з ретрансляційним обладнанням. Це сталося синхронно з черговою атакою російських ударних безпілотників. Як зазначається, такі засоби можуть запускатися з території Росії та далі рухатися вздовж українсько-білоруського кордону. 

Демченко підкреслив, що активність на території Білорусі залишається стабільною та навіть має ознаки поступового розширення. Йдеться про розвиток логістичної інфраструктури, облаштування нових полігонів і військових баз, що потенційно може бути використано у майбутніх операціях.

Водночас у Мінську продовжують інформаційно просувати тезу про нібито загрози з боку України. Зокрема, раніше заявлялося про створення окремого оперативного командування на південному напрямку, що межує з українським кордоном. Українська сторона розцінює це як елемент інформаційного тиску та спробу перекласти відповідальність. 

За словами речника ДПСУ, Україна ніколи не становила і не становить військової загрози для Білорусі, попри відповідні заяви офіційного Мінська. Водночас існує ризик подальшої військової співпраці між Білоруссю та Росією, особливо з огляду на попередню практику використання білоруської інфраструктури російськими військами.

Хоча наразі не зафіксовано присутності російських угруповань, здатних повторно здійснити наступ із території Білорусі, сама можливість такого сценарію, за оцінками українських прикордонників, повністю не виключається.

"Коментарі" вже писали, що Україна підтримує ідею поетапного наближення до Європейського Союзу, однак не розглядає його як заміну повноправному членству. Про це в інтерв’ю Главреду заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Вадим Галайчук.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини