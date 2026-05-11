logo

BTC/USD

80876

ETH/USD

2314.9

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лукашенко увеличил активность: озвучен неоднозначный прогноз наступления из Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко увеличил активность: озвучен неоднозначный прогноз наступления из Беларуси

Недавно в воздушное пространство Украины залетел воздушный шар с ретранслятором во время российской атаки дронами.

11 мая 2026, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

С начала полномасштабного вторжения Беларусь продолжает играть роль логистической и инфраструктурной площадки для России, предоставляя ей доступ к своей территории, оставшимся еще с предыдущих десятилетий военным объектам и советским арсеналам. Кроме этого, фиксируются случаи технического содействия в ведении воздушной разведки и корректировке сигналов для враждебных беспилотных систем, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Лукашенко увеличил активность: озвучен неоднозначный прогноз наступления из Беларуси

Фото: из открытых источников

По его словам, поддержка может реализовываться не только через стационарные средства, размещенные на белорусской территории, но с помощью мобильных или даже воздушных платформ.

В частности, недавно в воздушное пространство Украины попал объект в виде воздушного шара с ретрансляционным оборудованием. Это произошло синхронно с очередной атакой российских ударных беспилотников. Как отмечается, такие средства могут запускаться с территории России и дальше двигаться вдоль украинско-белорусской границы.  

Демченко подчеркнул, что активность на территории Беларуси остается стабильной и даже имеет признаки постепенного расширения. Речь идет о развитии логистической инфраструктуры, обустройстве новых полигонов и военных баз, которые могут быть использованы в будущих операциях.

В то же время в Минске продолжают информационно продвигать тезис о якобы угрозах со стороны Украины. В частности, ранее заявлялось о создании отдельного оперативного командования на граничащем с украинской границей южном направлении. Украинская сторона расценивает это как элемент информационного давления и попытку переложить ответственность.  

По словам спикера ГНСУ, Украина никогда не представляла и не представляет военной угрозы для Беларуси, несмотря на соответствующие заявления официального Минска. В то же время, существует риск дальнейшего военного сотрудничества между Беларусью и Россией, особенно учитывая предыдущую практику использования белорусской инфраструктуры российскими войсками.

Хотя пока не зафиксировано присутствие российских группировок, способных повторно совершить наступление с территории Беларуси, сама возможность такого сценария, по оценкам украинских пограничников, полностью не исключается.

"Комментарии" уже писали , что Украина поддерживает идею поэтапного приближения к Европейскому Союзу, однако не рассматривает его как замену полноправному членству. Об этом в интервью Главреду заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по интеграции Украины в ЕС Вадим Галайчук.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости