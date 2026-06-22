Лукашенко таки готується повноцінно вступити у війну проти України: озвучено тривожні деталі

Представник білоруської демократичної опозиції, заступник очільниці Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління (НАУ) Павло Латушко передав українському МЗС аналітичну доповідь, у якій викладено оцінку дій режиму Олександра Лукашенка щодо можливої підготовки країни до війни.

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У документі стверджується, що Білорусь дедалі глибше інтегрується у військову систему Росії та поступово перетворюється на опорну базу для реалізації стратегічних планів Кремля. Автори доповіді вважають, що низка рішень білоруської влади свідчить про готовність до потенційного залучення у воєнні дії або надання території країни для нових операцій російських військ.

Серед ключових факторів називають зміни у військовому законодавстві. Після конституційних змін Білорусь втратила статус нейтральної та без’ядерної держави. Нова воєнна доктрина передбачає можливість нанесення превентивних ударів і допускає використання білоруських військових за межами країни.

Також у звіті наголошується на збільшенні чисельності військовослужбовців за контрактом, розширенні мобілізаційного резерву та формуванні нових військових структур поблизу українського кордону. Особливу увагу приділено впровадженню практик, які раніше використовувалися в Росії, зокрема електронним повісткам, створенню загонів народного ополчення та можливості залучення до служби ув’язнених.

Автори документа вказують і на суттєве зростання оборонних витрат. За останні роки фінансування військової сфери збільшилося в кілька разів, а підприємства оборонно-промислового комплексу Білорусі активно співпрацюють із російськими виробниками озброєнь. Паралельно модернізуються аеродроми, транспортна інфраструктура та прикордонні укріплення.

У доповіді згадується присутність російських військових підрозділів, розміщення тактичної ядерної зброї та проведення регулярних масштабних навчань. На думку НАУ, такі заходи можуть використовуватися не лише для військової підготовки, а й для перевірки мобілізаційних механізмів та підтримання постійної готовності державного апарату до надзвичайних сценаріїв.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська співачка Вікторія Циганова разом зі своїм чоловіком, продюсером і поетом Вадим Циганов, несподівано виступили з різкою критикою на адресу російського військового керівництва та Кремля після ударів по тимчасово окупованому Криму. Відповідну заяву вони оприлюднили на сторінці співачки в Telegram.