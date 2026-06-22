Лукашенко готовится полноценно вступить в войну против Украины: озвучены тревожные детали

Представитель белорусской демократической оппозиции, заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко передал украинскому МИД аналитический доклад, в котором изложена оценка действий режима Александра Лукашенко относительно возможной подготовки страны к войне.

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В документе утверждается, что Беларусь все глубже интегрируется в военную систему России и постепенно превращается в опорную базу для реализации стратегических планов Кремля. Авторы доклада считают, что ряд решений белорусских властей свидетельствуют о готовности к потенциальному привлечению в военные действия или предоставлению территории страны для новых операций российских войск.

Среди ключевых факторов называются изменения в военном законодательстве. После конституционных изменений Беларусь потеряла статус нейтрального и безъядерного государства. Новая военная доктрина предусматривает нанесение превентивных ударов и допускает использование белорусских военных за пределами страны.

Также в отчете отмечается увеличение численности военнослужащих по контракту, расширение мобилизационного резерва и формирование новых военных структур вблизи украинской границы. Особое внимание уделено внедрению практик, ранее использовавшихся в России, в частности электронным повесткам, созданию отрядов народного ополчения и возможности привлечения в службу заключенных.

Авторы документа указывают и на значительный рост оборонных расходов. В последние годы финансирование военной сферы увеличилось в несколько раз, а предприятия оборонно-промышленного комплекса Беларуси активно сотрудничают с российскими производителями вооружений. Параллельно модернизируются аэродромы, транспортная инфраструктура и приграничные укрепления.

В докладе упоминается присутствие русских военных подразделений, размещение тактического ядерного орудия и проведение регулярных масштабных учений. По мнению НАУ, такие меры могут использоваться не только для военной подготовки, но и для проверки мобилизационных механизмов и поддержки постоянной готовности государственного аппарата к чрезвычайным сценариям.

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