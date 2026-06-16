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Лукашенко розповів, як "єврейське лобі" обдурило Путіна щодо війни проти України

Лукашенко зробив нові заяви про відступ РФ від Києва у 2022 році

16 червня 2026, 17:15
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Slava Kot

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну російське керівництва відвело війська від Києва через обман. За його словами, Ватикан та "єврейське лобі" ввели в оману Володимира Путіна.

Лукашенко розповів, як "єврейське лобі" обдурило Путіна щодо війни проти України

Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya розповів, що рішення Путіна відвести війська від Києва у 2022 році було ухвалене нібито під впливом зовнішніх посередників.

"Я вважаю, що якби російські війська продовжили наступ на Київ, то Зеленського там би не було, нікого не залишилося б. Вкотре, мабуть, обдурили. То був Ватикан і, що дивно, єврейське лобі, ізраїльтяни. Вони від імені Зеленського заявляли: "Все, йдемо на мир, погоджуємось"", – сказав Лукашенко.

Лукашенко стверджує, що на початку вторгнення російські війська нібито вже перебували поблизу Києва, і що відмова від подальшого наступу стала ключовим моментом, який "затягнув війну". Він додав, що тоді "усі розуміли, що дні України були пораховані". Білоруський диктатор визнав, що конфлікт, який триває вже п’ятий рік, не приніс стратегічної перемоги жодній зі сторін, хоча, на його думку, російська армія "успішніша і просувається".

Нагадаємо, що російські війська відступили з Київської області навесні 2022 року внаслідок поразки у битві за Київ. Вони були змушені відвести підрозділи через колосальні втрати, успішні контратаки Сил оборони України та ризик оперативного оточення своїх угруповань на захід від столиці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко розповів, як говорив з Путіним про новий напад на Україну з Білорусі.

Також "Коментарі" писали про те, як Лукашенко попросив вибачення у Зеленського. Згодом в Україні відреагували на заяву білоруського диктатора.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=NBgcn11jRMc&t=2422s
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