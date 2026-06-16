Лукашенко рассказал, как "еврейское лобби" обмануло Путина по поводу войны против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину российское руководство отвело войска от Киева из-за обмана. По его словам, Ватикан и "еврейское лобби" ввели в заблуждение Владимира Путина.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал, что решение Путина отвести войска от Киева в 2022 году было принято якобы под влиянием внешних посредников.

"Я считаю, что если бы российские войска продолжили наступление на Киев, то Зеленского там бы не было, никого бы не осталось. Еще раз, видимо, обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: "Все, идем на мир, соглашаемся"", – сказал Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что в начале вторжения российские войска якобы уже находились вблизи Киева, и что отказ от дальнейшего наступления стал ключевым моментом, "затянувшим войну". Он добавил, что тогда "все понимали, что дни Украины были сочтены". Белорусский диктатор признал, что продолжающийся уже пятый год конфликт не принес стратегической победы ни одной из сторон, хотя, по его мнению, российская армия "успешнее и продвигается".

Напомним, что российские войска отступили из Киевской области весной 2022 года в результате поражения в битве за Киев. Они были вынуждены отвести подразделения из-за колоссальных потерь, успешных контратак Сил обороны Украины и риска оперативного окружения своих группировок к западу от столицы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко рассказал, как говорил с Путиным о новом нападении на Украину из Белоруссии.

Также "Комментарии" писали о том, как Лукашенко извинился перед Зеленским. Затем в Украине отреагировали на заявление белорусского диктатора.