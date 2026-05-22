Лукашенко перетворить життя України і Європи на хаос: експерт нажахав прогнозом
Лукашенко перетворить життя України і Європи на хаос: експерт нажахав прогнозом

Теоретично білоруси могли б чинити опір, але шанс, що це зупинить режим або використання Росією такої зброї, дуже низький

22 травня 2026, 10:55
Клименко Елена

Розміщення російських ядерних боєприпасів для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М" на території Білорусі знову загострило безпекову ситуацію в регіоні. Такий крок суттєво скорочує час підльоту ракет і, відповідно, час на реагування для України та держав Східної Європи, роблячи потенційні удари значно небезпечнішими для великих міст і стратегічних об’єктів. Військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що йдеться не лише про військовий аспект, а й про політичну залежність Мінська від Москви.

На його думку, присутність такого озброєння в Білорусі демонструє поглиблення контролю Кремля над союзником і водночас підвищує рівень ескалації в регіоні.

Йдеться про балістичні ракети комплексу "Іскандер-М", здатні нести бойову частину масою до 450 кілограмів, включно з ядерним зарядом. У разі запуску з території Білорусі по цілях у Києві, Варшаві чи Вільнюсі час польоту може становити лише кілька хвилин, що фактично залишає мінімальне вікно для реагування систем ППО.

Фахівець підкреслює, що основна складність полягає не лише у швидкості, а й у перехопленні таких ракет. Балістичні цілі є одними з найважчих для нейтралізації, а навіть сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot, не гарантують абсолютного захисту.

Таким чином, поява ядерного компонента в білоруському арсеналі "Іскандерів" різко підвищує рівень загроз для України та країн східного флангу НАТО, перетворюючи регіон на ще більш напружену зону потенційного конфлікту. 

Окремо експерт зазначає, що політична ситуація в Білорусі фактично не залишає простору для ефективного внутрішнього спротиву. Попри теоретичну можливість протестів, попередній досвід показує жорстке придушення будь-яких виступів, масові репресії та повний контроль силових структур. 

Як приклад він наводить інші авторитарні режими, де навіть масштабні протести не призводили до швидкої зміни влади. На його думку, у нинішніх умовах внутрішні процеси в Білорусі навряд чи здатні вплинути на рішення керівництва або зупинити розміщення й можливе застосування такої зброї.

 

"Коментарі" вже писали, що російська економіка наразі далека від обвалу, однак поступово входить у фазу помітного уповільнення через наслідки війни та зростаючий внутрішній тиск. Таку оцінку в інтерв’ю Foreign Policy висловив економічний аналітик Адам Туз.



Джерело: https://24tv.ua/zagroza-boku-bilorusi-dlya-ukrayini-ne-znikaye-yak-yaderni-iskanderi_n3072628
