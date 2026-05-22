Лукашенко превратит жизнь Украины и Европы в хаос: эксперт напугал прогнозом

Размещение российских ядерных боеприпасов для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" на территории Беларуси снова обострило ситуацию в регионе. Такой шаг существенно сокращает время подлета ракет и, соответственно, время на реагирование для Украины и государств Восточной Европы, делая потенциальные удары более опасными для крупных городов и стратегических объектов. Военный эксперт Павел Нарожный подчеркнул , что речь идет не только о военном аспекте, но и о политической зависимости Минска от Москвы.

По его мнению, присутствие такого вооружения в Беларуси демонстрирует углубление контроля Кремля над союзником и повышает уровень эскалации в регионе.

Речь идет о баллистических ракетах комплекса "Искандер-М", способных нести боевую часть массой до 450 килограммов, включая ядерный заряд. При запуске с территории Беларуси по целям в Киеве, Варшаве или Вильнюсе время полета может составлять всего несколько минут, что фактически оставляет минимальное окно для реагирования систем ПВО.

Специалист подчеркивает, что основная сложность состоит не только в скорости, но и в перехвате таких ракет. Баллистические цели являются одними из самых трудных для нейтрализации, а даже современные системы противовоздушной обороны, в частности Patriot, не гарантируют абсолютной защиты.

Таким образом, появление ядерного компонента в белорусском арсенале "Искандеров" резко повышает уровень угроз для Украины и стран восточного фланга НАТО, превращая регион в еще более напряженную зону потенциального конфликта.

Отдельно эксперт отмечает, что политическая ситуация в Беларуси фактически не покидает простор для эффективного внутреннего сопротивления. Несмотря на теоретическую возможность протестов, предыдущий опыт показывает жесткое подавление каких-либо выступлений, массовые репрессии и полный контроль силовых структур.

В качестве примера он приводит другие авторитарные режимы, где даже масштабные протесты не приводили к быстрой смене власти. По его мнению, в нынешних условиях внутренние процессы в Беларуси вряд ли способны повлиять на решение руководства или остановить размещение и возможное применение такого оружия.

