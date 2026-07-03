logo_ukra

BTC/USD

61519

ETH/USD

1717.48

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лукашенко не повторив за Кремлем: Мінськ несподівано відмовився звинувачувати Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко не повторив за Кремлем: Мінськ несподівано відмовився звинувачувати Україну

Аналітики ISW побачили новий сигнал: білоруська влада дистанціюється від російської інформаційної кампанії

3 липня 2026, 12:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Білоруська влада продовжує демонструвати обережність щодо російських звинувачень на адресу України, не підтримуючи публічно наратив Кремля про нібито загрозу з українського боку. На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи останні заяви офіційного Мінська.

Лукашенко не повторив за Кремлем: Мінськ несподівано відмовився звинувачувати Україну

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Підставою для таких висновків став інцидент у Брянській області РФ, де російська влада заявила про атаку безпілотника на пасажирський автобус, який прямував із Мінська до Анапи. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Єгор Ковальчук стверджував, що внаслідок удару постраждали двоє людей, поклавши відповідальність на Україну.

Втім, Генеральний штаб ЗСУ категорично спростував ці звинувачення. Речник Андрій Ковальов заявив, що українські військові не завдавали удару по автобусу, а сама історія є частиною російської інформаційної кампанії, покликаної відвернути увагу від масштабних ракетних ударів Росії по Києву.

Показовою, на думку експертів ISW, стала реакція білоруської влади. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович підтвердив факт атаки та навіть рекомендував громадянам утриматися від поїздок до Росії, однак не став звинувачувати Україну або повторювати риторику Кремля.

Аналітики нагадують, що це вже не перший випадок, коли Мінськ уникає участі в інформаційних кампаніях Москви. Раніше російська влада використовувала аналогічні заяви про напад на білоруський автобус як інформаційне прикриття для виправдання нових масованих ударів по українській території. У ISW вважають, що нинішня позиція білоруських посадовців свідчить про небажання відкрито підтримувати спроби Кремля представити Україну як безпосередню загрозу для Білорусі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія заявила про "теракт" у Брянській області: Україні виставили нове звинувачення.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-2-2026/
Теги:

Новини

Всі новини