Лукашенко не повторив за Кремлем: Мінськ несподівано відмовився звинувачувати Україну

Білоруська влада продовжує демонструвати обережність щодо російських звинувачень на адресу України, не підтримуючи публічно наратив Кремля про нібито загрозу з українського боку. На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи останні заяви офіційного Мінська.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Підставою для таких висновків став інцидент у Брянській області РФ, де російська влада заявила про атаку безпілотника на пасажирський автобус, який прямував із Мінська до Анапи. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Єгор Ковальчук стверджував, що внаслідок удару постраждали двоє людей, поклавши відповідальність на Україну.

Втім, Генеральний штаб ЗСУ категорично спростував ці звинувачення. Речник Андрій Ковальов заявив, що українські військові не завдавали удару по автобусу, а сама історія є частиною російської інформаційної кампанії, покликаної відвернути увагу від масштабних ракетних ударів Росії по Києву.

Показовою, на думку експертів ISW, стала реакція білоруської влади. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович підтвердив факт атаки та навіть рекомендував громадянам утриматися від поїздок до Росії, однак не став звинувачувати Україну або повторювати риторику Кремля.

Аналітики нагадують, що це вже не перший випадок, коли Мінськ уникає участі в інформаційних кампаніях Москви. Раніше російська влада використовувала аналогічні заяви про напад на білоруський автобус як інформаційне прикриття для виправдання нових масованих ударів по українській території. У ISW вважають, що нинішня позиція білоруських посадовців свідчить про небажання відкрито підтримувати спроби Кремля представити Україну як безпосередню загрозу для Білорусі.

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