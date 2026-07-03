Лукашенко не повторил за Кремлем: Минск неожиданно отказался винить Украину

Белорусские власти продолжают демонстрировать осторожность в отношении российских обвинений в адрес Украины, не поддерживая публично нарратив Кремля о якобы угрозе с украинской стороны. На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW), анализируя последние заявления официального Минска.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Основанием для таких выводов стал инцидент в Брянской области РФ, где российские власти заявили об атаке беспилотника на пассажирский автобус, следовавший из Минска в Анапу. Временный исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук утверждал, что в результате удара пострадали два человека, возложив ответственность на Украину.

Впрочем, Генеральный штаб ВСУ категорически опроверг эти обвинения. Спикер Андрей Ковалев заявил, что украинские военные не наносили удар по автобусу, а сама история является частью российской информационной кампании, призванной отвлечь внимание от масштабных ракетных ударов России по Киеву.

Показательной, по мнению экспертов ISW, стала реакция белорусских властей. Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович подтвердил факт атаки и даже рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию, однако не стал обвинять Украину или повторять риторику Кремля.

Аналитики напоминают, что это уже не первый случай, когда Минск уходит от участия в информационных кампаниях Москвы. Ранее российские власти использовали аналогичные заявления о нападении на белорусский автобус как информационное прикрытие для оправдания новых массированных ударов по украинской территории. В ISW считают, что нынешняя позиция белорусских чиновников свидетельствует о нежелании открыто поддерживать попытки Кремля представить Украину как непосредственную угрозу Беларуси.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия заявила о "теракте" в Брянской области: Украине выставили новое обвинение.



