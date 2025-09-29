logo_ukra

BTC/USD

111859

ETH/USD

4110.32

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лукашенко лякає світ "Орешніком": розкрито несподіваний мотив диктатора
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко лякає світ "Орешніком": розкрито несподіваний мотив диктатора

Олександр Лукашенко регулярно згадує про російський "Орешнік" у Білорусі, що є черговою інформаційною спецоперацією Кремля.

29 вересня 2025, 10:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово акцентує увагу на темі російського ракетного комплексу "Орешнік", який нібито було розміщено на території країни. Проте, як зазначає керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, ця інформація — лише частина масштабної інформаційної операції Кремля, що має на меті посіяти тривогу й вплинути на міжнародну аудиторію.

Лукашенко лякає світ "Орешніком": розкрито несподіваний мотив диктатора

Фото: з відкритих джерел

Лакійчук нагадує, що подібна кампанія вже відбувалася раніше із ракетами "Іскандер", які Росія погрожувала розмістити у Калінінграді, щоб підвищити напруженість у Європі.

Хоча "Іскандери" дійсно становлять певну військову загрозу, вони не можуть дати Росії можливість захопити європейські країни, і ситуація з "Орешником" є схожою за своєю суттю. За словами експерта, інформаційна кампанія навколо "Орешника" почалася з постійних згадок на найвищих рівнях влади Росії — президентом Путіним та радником Бєлоусовим, які неодноразово піднімали цю тему без чіткого зв’язку з реальними подіями. Згодом Лукашенко почав повторювати цю інформацію, що, на думку Лакійчука, є сигналом зверху — чіткою вказівкою проводити цю інформаційну операцію.

Раніше Міністр закордонних справ Білорусі офіційно підтвердив інформацію про нібито розміщення комплексу "Орешнік" з метою гарантування безпеки країни. Однак, політичний аналітик Ігар Тишкевич у своїх коментарях звернув увагу, що ця новина стала лише ще однією пропагандистською акцією, що швидко поширилася російськими ЗМІ. Таким чином, ситуація навколо "Орешника" більше схожа на черговий інформаційний трюк Кремля, ніж на реальну військову загрозу.

Як вже писали "Коментарі", у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував позицію Росії, яка продовжує уникати будь-яких конструктивних переговорів щодо війни в Україні. За його словами, Москва демонстративно відмовляється сідати за стіл переговорів як з Києвом, так і з Вашингтоном, незважаючи на заяви про готовність до діалогу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини