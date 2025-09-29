Лукашенко лякає світ "Орешніком": розкрито несподіваний мотив диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово акцентує увагу на темі російського ракетного комплексу "Орешнік", який нібито було розміщено на території країни. Проте, як зазначає керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, ця інформація — лише частина масштабної інформаційної операції Кремля, що має на меті посіяти тривогу й вплинути на міжнародну аудиторію.

Лакійчук нагадує, що подібна кампанія вже відбувалася раніше із ракетами "Іскандер", які Росія погрожувала розмістити у Калінінграді, щоб підвищити напруженість у Європі.

Хоча "Іскандери" дійсно становлять певну військову загрозу, вони не можуть дати Росії можливість захопити європейські країни, і ситуація з "Орешником" є схожою за своєю суттю. За словами експерта, інформаційна кампанія навколо "Орешника" почалася з постійних згадок на найвищих рівнях влади Росії — президентом Путіним та радником Бєлоусовим, які неодноразово піднімали цю тему без чіткого зв’язку з реальними подіями. Згодом Лукашенко почав повторювати цю інформацію, що, на думку Лакійчука, є сигналом зверху — чіткою вказівкою проводити цю інформаційну операцію.

Раніше Міністр закордонних справ Білорусі офіційно підтвердив інформацію про нібито розміщення комплексу "Орешнік" з метою гарантування безпеки країни. Однак, політичний аналітик Ігар Тишкевич у своїх коментарях звернув увагу, що ця новина стала лише ще однією пропагандистською акцією, що швидко поширилася російськими ЗМІ. Таким чином, ситуація навколо "Орешника" більше схожа на черговий інформаційний трюк Кремля, ніж на реальну військову загрозу.

