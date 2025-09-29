Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно акцентирует внимание на теме российского ракетного комплекса "Орешник", который якобы был размещен на территории страны. Однако, как отмечает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, эта информация — лишь часть масштабной информационной операции Кремля, которая имеет целью посеять тревогу и повлиять на международную аудиторию.

Фото: из открытых источников

Лакийчук напоминает, что подобная кампания уже проходила раньше с ракетами "Искандер", которые Россия угрожала разместить в Калининграде, чтобы повысить напряженность в Европе.

Хотя "Искандеры" действительно представляют определенную военную угрозу, они не могут дать России возможность захватить европейские страны, и ситуация с "Орешником" похожа по своей сути. По словам эксперта, информационная кампания вокруг "Орешника" началась с постоянных упоминаний на самых высоких уровнях власти России — президентом Путиным и советником Белоусовым, которые неоднократно поднимали эту тему без четкой связи с реальными событиями. Впоследствии Лукашенко начал повторять эту информацию, которая, по мнению Лакийчука, сигнал сверху — четкое указание проводить эту информационную операцию.

Ранее Министр иностранных дел Беларуси официально подтвердил информацию о якобы размещении комплекса "Орешник" с целью обеспечения безопасности страны. Однако политический аналитик Игорь Тишкевич в своих комментариях обратил внимание, что эта новость стала лишь еще одной пропагандистской акцией, быстро распространившейся российскими СМИ. Таким образом, ситуация вокруг "Орешника" больше похожа на очередной информационный трюк Кремля, чем реальную военную угрозу.

