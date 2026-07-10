Лукашенко готує серйозну загрозу для двох областей України: озвучено термінове попередження

На території Білорусі наразі не зафіксовано формування ударного угруповання, яке могло б становити безпосередню загрозу для України. Водночас українські прикордонники спостерігають активний розвиток військової інфраструктури поблизу державного кордону, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Білорусь продовжує облаштовувати полігони, логістичні маршрути та об'єкти, придатні для розміщення особового складу й військової техніки.

Найактивніше такі роботи ведуться на напрямках, що межують із Чернігівською та Київською областями. Натомість поблизу Волинської та Рівненської областей подібна активність наразі менш помітна.

Попри відсутність наступального угруповання, українська сторона уважно стежить за ситуацією, адже будь-яке нарощування військової інфраструктури може бути використане для швидкого перекидання сил у разі зміни обстановки.

Окрему увагу Демченко звернув на дії Росії, яка не припиняє спроб залучити Білорусь до активнішої участі у війні проти України.

За даними української розвідки, Кремль і надалі чинить політичний та військовий тиск на Мінськ, прагнучи розширити участь білоруської армії у війні. Водночас білоруська влада поки що намагається уникати такого сценарію та не піддаватися вимогам Москви.

Речник ДПСУ наголосив, що, незважаючи на це, загроза з північного напрямку повністю не зникла. Саме тому Україна продовжує зміцнювати оборону державного кордону, розбудовує фортифікації та посилює підрозділи, які несуть службу в прикордонних районах.

За словами Демченка, головне завдання Сил оборони та прикордонників — бути готовими до будь-якого розвитку подій і не допустити раптових дій противника.

Портал "Коментарі" вже писав, що моніторингові ресурси повідомляють про зростання ризику нового масованого ракетного удару Росії по території України. За їхніми даними, у прикордонних із Україною районах РФ зосереджені підрозділи оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які можуть бути використані для атак найближчим часом.