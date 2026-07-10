Лукашенко готовит серьезную угрозу для двух областей Украины: озвучено срочное предупреждение

На территории Беларуси пока не зафиксировано формирование ударной группировки, которая могла бы представлять непосредственную угрозу для Украины. В то же время украинские пограничники наблюдают активное развитие военной инфраструктуры вблизи государственной границы, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По его словам, Белоруссия продолжает обустраивать полигоны, логистические маршруты и объекты, пригодные для размещения личного состава и военной техники.

Наиболее активно такие работы ведутся на граничащих с Черниговской и Киевской областями направлениях. Вблизи Волынской и Ровенской областей подобная активность пока менее заметна.

Несмотря на отсутствие наступательной группировки, украинская сторона внимательно следит за ситуацией, ведь любое наращивание военной инфраструктуры может быть использовано для быстрого опрокидывания сил в случае изменения обстановки.

Отдельное внимание Демченко обратил на действия России, не прекращающей попыток привлечь Беларусь к более активному участию в войне против Украины.

По данным украинской разведки, Кремль и дальше оказывает политическое и военное давление на Минск, стремясь расширить участие белорусской армии в войне. В то же время белорусские власти пока пытаются избегать такого сценария и не поддаваться требованиям Москвы.

Спикер ГНСУ подчеркнул, что, несмотря на это, угроза с северного направления полностью не исчезла. Именно поэтому Украина продолжает укреплять оборону государственной границы, развивает фортификации и усиливает подразделения, несущие службу в приграничных районах.

По словам Демченко, главная задача сил обороны и пограничников — быть готовыми к любому развитию событий и не допустить внезапных действий противника.

Портал "Комментарии" уже писал, что мониторинговые ресурсы сообщают о росте риска нового массированного ракетного удара России по территории Украины. По их данным, в приграничных с Украиной районах РФ сосредоточены подразделения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которые могут быть использованы для атак в ближайшее время.