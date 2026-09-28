Луцьк теж не вцілів: скільки житлових будинків постраждали від ударів РФ

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Кречмаровская Наталия
Західні області України вважають більш спокійними через меншу кількість ворожих атак, однак обстріли за 4,5 роки повномасштабної війни траплялися і там. Під ударами опинялися і житлові будинки. Портал “Коментарі” дізнався, скільки житлових будинків було пошкоджено в Луцьку з 2022 року і скільки встигли відремонтувати.
Обстріли. Фото портал "Коментарі"
На офіційний журналістський запит у Луцькій міській раді повідомили, що у Луцькій міській територіальній громаді (станом на 16.09.2026) зруйновано та пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів будинків:
2022 рік — 13;
2023 рік — 0;
2024 рік — 39;
2025 рік — 171;
2026 рік — 17.
Відремонтовані житлові будинки (станом на 16.09.2026):
2022 рік — 13;
2023 рік — 0;
2024 рік — 39;
2025 рік — 145;
2026 рік — 12.
Щодо ремонту та відновлення будинків у 2026 році проведено наступні заходи:
замовлено проєктну документацію на 8 об’єктів,
проведено експертизу проєктної документації на капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) 4 житлових будинків,
оголошені торги на визначення виконавців робіт по 3 об’єктах, по 1 об’єкту торги не відбулися через відсутність пропозицій, а ще по одному узгоджуються умови договору на виконання робіт.
Зазначається, що відновлення потребує 31 житловий будинок Луцької міської територіальної громади.
У Луцькій міській територіальній громаді зруйновано 3 житлові будинки, які, як повідомили в ЛМР, не підлягають відновленню.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки житлових будинків пошкоджено та зруйновано внаслідок обстрілів у Києві.