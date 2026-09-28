Луцьк теж не вцілів: скільки житлових будинків постраждали від ударів РФ

Західні області України вважають більш спокійними через меншу кількість ворожих атак, однак обстріли за 4,5 роки повномасштабної війни траплялися і там. Під ударами опинялися і житлові будинки. Портал “Коментарі” дізнався, скільки житлових будинків було пошкоджено в Луцьку з 2022 року і скільки встигли відремонтувати.

Обстріли. Фото портал "Коментарі"

На офіційний журналістський запит у Луцькій міській раді повідомили, що у Луцькій міській територіальній громаді (станом на 16.09.2026) зруйновано та пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів будинків:

2022 рік — 13;

2023 рік — 0;

2024 рік — 39;

2025 рік — 171;

2026 рік — 17.

Відремонтовані житлові будинки (станом на 16.09.2026):

2022 рік — 13;

2023 рік — 0;

2024 рік — 39;

2025 рік — 145;

2026 рік — 12.

Щодо ремонту та відновлення будинків у 2026 році проведено наступні заходи:

замовлено проєктну документацію на 8 об’єктів,

проведено експертизу проєктної документації на капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) 4 житлових будинків,

оголошені торги на визначення виконавців робіт по 3 об’єктах, по 1 об’єкту торги не відбулися через відсутність пропозицій, а ще по одному узгоджуються умови договору на виконання робіт.

Зазначається, що відновлення потребує 31 житловий будинок Луцької міської територіальної громади.

“На відновлення житлових будинків з бюджету громади скеровано — 30 106 660,0 грн, а також надано матеріальну допомогу населенню (на відновлення квартир, житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації) у розмірі 15 347 377,16 грн. По державній програмі "єВідновлення" мешканці Луцької міської територіальної громади отримали компенсацію за пошкоджене майно в сумі – 2 907 075,57 грн”, — йдеться у повідомленні.

У Луцькій міській територіальній громаді зруйновано 3 житлові будинки, які, як повідомили в ЛМР, не підлягають відновленню.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки житлових будинків пошкоджено та зруйновано внаслідок обстрілів у Києві.



