Луцк тоже не уцелел: сколько жилых домов пострадали от ударов РФ

Западные области Украины считают более спокойными из-за меньшего количества вражеских атак, однако обстрелы за 4,5 года полномасштабной войны случались и там. Под ударами оказывались и жилые дома. Портал "Комментарии" узнал, сколько жилых домов было повреждено в Луцке с 2022 года и сколько успели отремонтировать.

Обстрелы. Фото портал "Комментарии"

На официальный журналистский запрос в Луцком городском совете сообщили, что в Луцкой городской территориальной общине (по состоянию на 16.09.2026) разрушены и повреждены в результате вражеских обстрелов домов:

2022 год – 13;

2023 год – 0;

2024 год – 39;

2025 год – 171;

2026 год – 17.

Отремонтированные жилые дома (по состоянию на 16.09.2026):

2022 год – 13;

2023 год – 0;

2024 год – 39;

2025 год – 145;

2026 год – 12.

По ремонту и восстановлению домов в 2026 году проведены следующие мероприятия:

заказана проектная документация на 8 объектов,

проведена экспертиза проектной документации на капитальный ремонт (аварийно-восстановительные работы) 4 жилых домов,

объявленные торги на определение производителей работ по 3 объектам, по 1 объекту торги не состоялись из-за отсутствия предложений, а еще по одному согласовываются условия договора на выполнение работ.

Отмечается, что в восстановлении нуждается 31 жилой дом Луцкой городской территориальной громады.

"На восстановление жилых домов из бюджета общины направлено — 30 106 660,0 грн, а также предоставлена материальная помощь населению (на восстановление квартир, жилых домов, которые были повреждены в результате вооруженной агрессии российской федерации) в размере 15 347 377,16 грн. По государственной программе "еВосстановление" жители Луцкой городской территориальной громады получили компенсацию за поврежденное имущество в сумме — 2 907 075,57 грн”, — говорится в сообщении.

В Луцком городском территориальном обществе разрушены 3 жилых дома, которые, как сообщили в ЛГС, не подлежат восстановлению.

Напомним, портал "Комментарии" писал, сколько жилых домов повреждено и разрушено в результате обстрелов в Киеве.



