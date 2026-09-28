Луцк тоже не уцелел: сколько жилых домов пострадали от ударов РФ

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Кречмаровская Наталия
Западные области Украины считают более спокойными из-за меньшего количества вражеских атак, однако обстрелы за 4,5 года полномасштабной войны случались и там. Под ударами оказывались и жилые дома. Портал "Комментарии" узнал, сколько жилых домов было повреждено в Луцке с 2022 года и сколько успели отремонтировать.
Обстрелы. Фото портал "Комментарии"
На официальный журналистский запрос в Луцком городском совете сообщили, что в Луцкой городской территориальной общине (по состоянию на 16.09.2026) разрушены и повреждены в результате вражеских обстрелов домов:
2022 год – 13;
2023 год – 0;
2024 год – 39;
2025 год – 171;
2026 год – 17.
Отремонтированные жилые дома (по состоянию на 16.09.2026):
2022 год – 13;
2023 год – 0;
2024 год – 39;
2025 год – 145;
2026 год – 12.
По ремонту и восстановлению домов в 2026 году проведены следующие мероприятия:
заказана проектная документация на 8 объектов,
проведена экспертиза проектной документации на капитальный ремонт (аварийно-восстановительные работы) 4 жилых домов,
объявленные торги на определение производителей работ по 3 объектам, по 1 объекту торги не состоялись из-за отсутствия предложений, а еще по одному согласовываются условия договора на выполнение работ.
Отмечается, что в восстановлении нуждается 31 жилой дом Луцкой городской территориальной громады.
В Луцком городском территориальном обществе разрушены 3 жилых дома, которые, как сообщили в ЛГС, не подлежат восстановлению.
Напомним, портал "Комментарии" писал, сколько жилых домов повреждено и разрушено в результате обстрелов в Киеве.