logo_ukra

BTC/USD

92004

ETH/USD

3209.55

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лондон жорстко підставив Україну у найкритичнішй момент: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Лондон жорстко підставив Україну у найкритичнішй момент: що відомо

Ще у вересні 2024 року Україна випробувала два прототипи ЗРК Gravehawk і очікує поставку ще 15 таких систем

7 січня 2026, 15:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Поставка основної партії британських зенітних ракетних комплексів Gravehawk для України відбувається із суттєвим запізненням. Як повідомляє Defense Express, ці системи планували передати ще минулого року, однак наразі йдеться лише про підготовку першої повноцінної партії.

Лондон жорстко підставив Україну у найкритичнішй момент: що відомо

ЗРК Gravehawk. Фото: з відкритих джерел

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що Сили оборони України найближчим часом мають отримати перші серійні ЗРК Gravehawk. Раніше українським військовим уже передали два прототипи цих комплексів, які використовувалися для випробувань. 

Загалом, окрім тестових зразків, Україна має отримати ще 15 зенітних ракетних комплексів Gravehawk. За інформацією UK Defence Journal, міністр у справах ветеранів Великої Британії Аль Карнс зазначив, що Лондон готується до передачі першої партії цих систем, не враховуючи вже поставлені прототипи.

Водночас подробиці щодо кількості ЗРК у першій партії та загальних строків постачання наразі не розголошуються. Невідомо також, наскільки тривалим може бути процес передачі всіх замовлених комплексів.

У Defense Express звертають увагу, що виконання контракту на постачання Gravehawk, імовірно, відбувається із затримкою. Причини такого відтермінування офіційно не пояснюються.

ЗРК Gravehawk був розроблений Великою Британією спеціально для України. В основі комплексу — радянські ракети класу "повітря-повітря" Р-73, які адаптували для запуску з наземної платформи. Пускова установка розміщується у стандартному ISO-контейнері, що забезпечує зручне транспортування автомобільним, залізничним або морським транспортом, а також дозволяє приховано та швидко розгортати систему у бойових умовах.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський розповів про комплексний підхід до забезпечення безпеки України, який включає захист на суші, у повітрі та на морі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини