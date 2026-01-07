Лондон жорстко підставив Україну у найкритичнішй момент: що відомо

Поставка основної партії британських зенітних ракетних комплексів Gravehawk для України відбувається із суттєвим запізненням. Як повідомляє Defense Express, ці системи планували передати ще минулого року, однак наразі йдеться лише про підготовку першої повноцінної партії.

ЗРК Gravehawk. Фото: з відкритих джерел

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що Сили оборони України найближчим часом мають отримати перші серійні ЗРК Gravehawk. Раніше українським військовим уже передали два прототипи цих комплексів, які використовувалися для випробувань.

Загалом, окрім тестових зразків, Україна має отримати ще 15 зенітних ракетних комплексів Gravehawk. За інформацією UK Defence Journal, міністр у справах ветеранів Великої Британії Аль Карнс зазначив, що Лондон готується до передачі першої партії цих систем, не враховуючи вже поставлені прототипи.

Водночас подробиці щодо кількості ЗРК у першій партії та загальних строків постачання наразі не розголошуються. Невідомо також, наскільки тривалим може бути процес передачі всіх замовлених комплексів.

У Defense Express звертають увагу, що виконання контракту на постачання Gravehawk, імовірно, відбувається із затримкою. Причини такого відтермінування офіційно не пояснюються.

ЗРК Gravehawk був розроблений Великою Британією спеціально для України. В основі комплексу — радянські ракети класу "повітря-повітря" Р-73, які адаптували для запуску з наземної платформи. Пускова установка розміщується у стандартному ISO-контейнері, що забезпечує зручне транспортування автомобільним, залізничним або морським транспортом, а також дозволяє приховано та швидко розгортати систему у бойових умовах.

