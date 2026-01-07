Лондон жестко подставил Украину в самый критический момент: что известно

Поставка основной партии британских зенитных ракетных комплексов Gravehawk для Украины происходит с опозданием. Как сообщает Defense Express, эти системы планировали передать еще в прошлом году, однако речь идет только о подготовке первой полноценной партии.

ЗРК Gravehawk. Фото: из открытых источников

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Силы обороны Украины в ближайшее время должны получить первые серийные ЗРК Gravehawk. Ранее украинским военным уже передали два прототипа этих комплексов, которые использовались для испытаний.

В целом, помимо тестовых образцов, Украина должна получить еще 15 зенитных ракетных комплексов Gravehawk. По информации UK Defence Journal, министр по делам ветеранов Великобритании Аль Карнс отметил, что Лондон готовится к передаче первой партии этих систем, не считая уже поставленных прототипов.

В то же время подробности относительно количества ЗРК в первой партии и общих сроков поставки пока не разглашаются. Неизвестно также, насколько длительным может оказаться процесс передачи всех заказанных комплексов.

В Defense Express обращают внимание, что выполнение контракта на поставку Gravehawk предположительно происходит с задержкой. Причины такой отсрочки официально не объясняются.

ЗРК Gravehawk был разработан Великобританией специально для Украины. В основе комплекса — советские ракеты класса "воздух-воздух" Р-73, адаптировавшиеся для запуска с наземной платформы. Пусковая установка размещается в стандартном ISO-контейнере, обеспечивающем удобную транспортировку автомобильным, железнодорожным или морским транспортом, а также позволяет скрыто и быстро развертывать систему в боевых условиях.

