Лондон терміново посилить потенціал України у війні: прийнято гучне рішення

Велика Британія оголосила про намір пришвидшити передачу Україні систем протиповітряної оборони після чергової масштабної атаки Росії на українські міста. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, коментуючи наслідки масованого нічного обстрілу.

За словами британського посадовця, Лондон посилює підтримку України та робить усе можливе для оперативного постачання засобів ППО й систем боротьби з безпілотниками. Він наголосив, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну в умовах російської агресії.

"Я доручив прискорити поставки з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами", — заявив Гілі.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час. Основний удар припав на Київ, де внаслідок атак було пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також сталися часткові обвали багатоповерхівок. Рятувальники повідомляли про можливе перебування людей під завалами.

Окрім столиці, під удар потрапили й інші регіони країни. Вибухи та пошкодження фіксувалися у Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Одеській областях.

За даними українських військових, під час атаки російська армія використала 731 повітряну ціль, серед яких були ракети різних типів і сотні ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони працювали в посиленому режимі, знищуючи ракети та дрони.

