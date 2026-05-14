Лондон срочно усилит потенциал Украины в войне: принято громкое решение

Великобритания объявила о намерении ускорить передачу Украине систем противовоздушной обороны после очередной масштабной атаки России на украинские города. Об этом заявил министр обороны страны Джон Гили, комментируя последствия массированного ночного обстрела.

По словам британского чиновника, Лондон усиливает поддержку Украины и делает все возможное для оперативного снабжения средств ПВО и систем борьбы с беспилотниками. Он подчеркнул, что Великобритания продолжает поддерживать Украину в условиях российской агрессии.

"Я поручил ускорить поставки из Великобритании систем противовоздушной обороны и противодействия дронам настолько быстро, насколько это возможно. Мы стоим бок о бок с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мнения с украинскими семьями", — заявил Гили.

Напомним, что в ночь на 14 мая Россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине за последнее время. Основной удар пришелся на Киев, где в результате атак были повреждены жилые дома, возникли пожары из-за падения обломков сбитых целей, а также произошли частичные обвалы многоэтажек. Спасатели сообщали о возможном нахождении людей под завалами.

Кроме столицы под удар попали и другие регионы страны. Взрывы и повреждения фиксировались в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Одесской областях.

По данным украинских военных, во время атаки российская армия использовала 731 воздушную цель, среди которых были ракеты разных типов и сотни ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали в усиленном режиме, уничтожая ракеты и дроны.

