Лише після цього Путін дасть згоду на мир: на Заході розкрили страшну амбіцію диктатора
Лише після цього Путін дасть згоду на мир: на Заході розкрили страшну амбіцію диктатора

Білий дім неочікувано скасував зустріч президентів США і РФ після того, як Лавров відхилив ініціативу Трампа щодо припинення вогню.

22 жовтня 2025, 11:30
Ще кілька днів тому Дональд Трамп заявляв про плани організувати "мирний саміт" із Володимиром Путіним у Будапешті. Але вже у вівторок Білий дім різко змінив позицію: представник адміністрації повідомив, що зустріч двох лідерів найближчим часом не планується, повідомляє Atlantic Council.

Лише після цього Путін дасть згоду на мир: на Заході розкрили страшну амбіцію диктатора

За даними джерел, причина відмови — безрезультатна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Діалог не приніс жодного поступу, що змусило Вашингтон переглянути ініціативу.

Пізніше Сергій Лавров публічно підтвердив, що Москва відкинула пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Україні. У своїй заяві він повторив наративи Кремля, назвавши перемир’я "спробою залишити частину України під нацистським контролем".

Це черговий сигнал, що Кремль не зацікавлений у мирі. Йдеться не просто про територіальні амбіції — мета Росії значно ширша: повалення української влади та знищення державності України.

Незважаючи на те що Трамп позиціонує себе як ініціатор історичного шансу припинити війну, аналітики застерігають: Путін не піде на компроміс добровільно. Його ставка — особисте місце в історії, і будь-який крок назад буде для нього фатальним. У Москві будь-який сценарій, окрім повної перемоги над Україною, вважають поразкою.

З 2022 року Кремль намагається виправдати вторгнення "захистом від НАТО", однак реальна причина — прагнення відновити контроль над пострадянським простором.

Як вже писали "Коментарі", в Україні наразі спостерігається тимчасове ослаблення ракетної загрози, оскільки російські війська удосконалюють свої засоби повітряних атак, а українським Силам оборони потрібен час для оновлення та адаптації. Таку позицію в ефірі КИЇВ24 висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.



