Президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що його американський колега Дональд Трамп має великий потенціал для швидкого завершення війни в Україні. Цю думку підтримує і Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ та керівник Центру досліджень Росії.

Фото: з відкритих джерел

Огризко зазначає, що президент США міг би надати Україні необхідні засоби ураження, що значно пришвидшило б хід бойових дій. Українська армія вже володіє власними ракетами, зокрема "Фламінго", які ефективні у знищенні ворога. Проте, за словами експерта, повне завершення війни можливе лише за умови отримання додаткового озброєння, яке дозволить знищувати ключову військову і промислову інфраструктуру Росії.

"Арсенал України досить потужний, але цей процес пришвидшився б, якби нам одразу надали все необхідне для комбінованих ударів", — пояснив Огризко.

Він вважає, що Трамп міг би зіграти вирішальну роль у пришвидшенні завершення війни.

Втім, наразі американський лідер схоже знову відступив від цієї теми і почав говорити про дипломатію замість активної військової підтримки. Нещодавно Трамп заявив, що Україна могла б виграти війну і зберегти свою територію, але тепер ситуація виглядає складнішою.

"Я не кажу, що вони виграють, але вони ще можуть це зробити. Війна — це непередбачуваний процес, де трапляються як хороші, так і погані події", — сказав президент США.

Як вже писали "Коментарі", президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що під час запланованої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном планує обговорити війну Росії в Україні.