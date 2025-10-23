Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что у его американского коллеги Дональда Трампа большой потенциал для быстрого завершения войны в Украине. Это мнение поддерживает и Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел и руководитель Центра исследований России.

Фото: из открытых источников

Огрызко отмечает, что президент США мог бы предоставить Украине необходимые средства поражения, что значительно ускорило бы ход боевых действий. Украинская армия уже владеет собственными ракетами, в частности, "Фламинго", которые эффективны в уничтожении врага. Однако, по словам эксперта, полное завершение войны возможно только при условии получения дополнительного вооружения, которое позволит уничтожать ключевую военную и промышленную инфраструктуру России.

"Арсенал Украины достаточно мощный, но этот процесс ускорился бы, если бы нам сразу предоставили все необходимое для комбинированных ударов", — объяснил Огрызко.

Он считает, что Трамп мог сыграть решающую роль в ускорении завершения войны.

Впрочем, американский лидер похоже снова отступил от этой темы и начал говорить о дипломатии вместо активной военной поддержки. Недавно Трамп заявил, что Украина могла бы выиграть войну и сохранить свою территорию, но сейчас ситуация выглядит более сложной.

"Я не говорю, что они выиграют, но они еще могут это сделать. Война – это непредсказуемый процесс, где случаются как хорошие, так и плохие события", – сказал президент США.

Как уже писали "Комментарии", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время запланированной встречи с главой КНР Си Цзиньпином планирует обсудить войну России в Украине.