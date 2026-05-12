logo_ukra

BTC/USD

81233

ETH/USD

2311.02

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лише це змусить Путіна піти на перемир'я: озвучено тривожний для України прогноз
commentss НОВИНИ Всі новини

Лише це змусить Путіна піти на перемир'я: озвучено тривожний для України прогноз

Дипломат роз’яснив, чому російський диктатор поки не готовий до серйозних переговорів

12 травня 2026, 08:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кремлівський правитель Володимир Путін ймовірно погодиться на припинення вогню лише за двох конкретних обставин: якщо військові сили РФ зазнають серйозних труднощів на фронті та коли внутрішні проблеми країни вийдуть з-під контролю. Хоча обидва процеси вже відчутні, до критичної межі ситуація ще не дійшла. Таку оцінку дав колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі свого YouTube-каналу.

Лише це змусить Путіна піти на перемир'я: озвучено тривожний для України прогноз

Фото: з відкритих джерел

За його словами, перша умова – це військовий тупик, коли російські війська не зможуть просуватися вперед і, в ідеалі, будуть змушені відступати. Тільки у такому випадку Путін серйозно розглядатиме можливість припинення бойових дій.

Друга умова стосується внутрішньої ситуації в Росії. Це економічні труднощі, проблеми у сфері безпеки та зростаючі соціальні виклики, які президент країни вже не зможе ігнорувати. Коли всі ці фактори досягнуть критичного рівня і стануть очевидними особисто для Путіна, він буде змушений реагувати.

Кулеба підкреслив, що обидва процеси наразі розвиваються. На фронті спостерігається уповільнення наступальних дій російських військ, а всередині країни дедалі частіше з’являються ознаки економічних та соціальних проблем, які стають все важче контролювати.

“Ми бачимо, що проблеми накопичуються, і Путін вже не може їх ігнорувати. Але чи дійшли вони до того рівня, коли фронт фактично зупинився, а внутрішні труднощі серйозно загрожують йому особисто? Поки що, на мою думку, ми ще не дійшли до цієї точки. Хоча процес рухається саме в цьому напрямку,” – підсумував колишній міністр. 

Портал "Коментарі" вже писав, що сьогодні можна говорити про важливий переломний момент, який дедалі більше сприймається як початок глибоких змін як для Росії, так і для України. На тлі подій останнього часу стають очевидними два ключові процеси, що формують нову геополітичну реальність, зазначає співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=63TS7S0FVeg&t=888s
Теги:

Новини

Всі новини