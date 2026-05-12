Лише це змусить Путіна піти на перемир'я: озвучено тривожний для України прогноз

Кремлівський правитель Володимир Путін ймовірно погодиться на припинення вогню лише за двох конкретних обставин: якщо військові сили РФ зазнають серйозних труднощів на фронті та коли внутрішні проблеми країни вийдуть з-під контролю. Хоча обидва процеси вже відчутні, до критичної межі ситуація ще не дійшла. Таку оцінку дав колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі свого YouTube-каналу.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, перша умова – це військовий тупик, коли російські війська не зможуть просуватися вперед і, в ідеалі, будуть змушені відступати. Тільки у такому випадку Путін серйозно розглядатиме можливість припинення бойових дій.

Друга умова стосується внутрішньої ситуації в Росії. Це економічні труднощі, проблеми у сфері безпеки та зростаючі соціальні виклики, які президент країни вже не зможе ігнорувати. Коли всі ці фактори досягнуть критичного рівня і стануть очевидними особисто для Путіна, він буде змушений реагувати.

Кулеба підкреслив, що обидва процеси наразі розвиваються. На фронті спостерігається уповільнення наступальних дій російських військ, а всередині країни дедалі частіше з’являються ознаки економічних та соціальних проблем, які стають все важче контролювати.

“Ми бачимо, що проблеми накопичуються, і Путін вже не може їх ігнорувати. Але чи дійшли вони до того рівня, коли фронт фактично зупинився, а внутрішні труднощі серйозно загрожують йому особисто? Поки що, на мою думку, ми ще не дійшли до цієї точки. Хоча процес рухається саме в цьому напрямку,” – підсумував колишній міністр.

Портал "Коментарі" вже писав, що сьогодні можна говорити про важливий переломний момент, який дедалі більше сприймається як початок глибоких змін як для Росії, так і для України. На тлі подій останнього часу стають очевидними два ключові процеси, що формують нову геополітичну реальність, зазначає співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін.