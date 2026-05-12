Только это заставит Путина пойти на перемирие: озвучен тревожный для Украины прогноз

Кремлевский правитель Владимир Путин вероятно согласится на прекращение огня лишь при двух конкретных обстоятельствах: если военные силы РФ испытывают серьезные трудности на фронте и когда внутренние проблемы страны выйдут из-под контроля. Хотя оба процесса уже ощутимы, до критического предела ситуация еще не дошла. Такую оценку дал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире своего YouTube канала.

По его словам, первое условие – это военный тупик, когда российские войска не смогут продвигаться вперед и в идеале будут вынуждены отступать. Только в таком случае Путин будет серьезно рассматривать возможность прекращения боевых действий.

Второе условие касается внутренней ситуации в России. Это экономические трудности, проблемы безопасности и растущие социальные вызовы, которые президент страны уже не сможет игнорировать. Когда все эти факторы достигнут критического уровня и станут очевидны лично для Путина, он будет вынужден реагировать.

Кулеба подчеркнул, что оба процесса сейчас развиваются. На фронте наблюдается замедление наступательных действий российских войск, а внутри страны все чаще появляются признаки экономических и социальных проблем, которые становятся все труднее контролировать.

"Мы видим, что проблемы накапливаются, и Путин уже не может их игнорировать. Но дошли ли они до того уровня, когда фронт фактически остановился, а внутренние трудности серьезно угрожают ему лично? Пока, по моему мнению, мы еще не дошли до этой точки. Хотя процесс движется именно в этом направлении", — подытожил бывший министр.

