Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки окреслив своє бачення завершення російської агресії проти України. На його думку, вирішальну роль у цьому процесі має відіграти Китайська Народна Республіка.

Ліндсі Грем у Мюнхені: Для завершення війни в Україні необхідно залучити Китай

Сенатор наголосив на ідеологічній складовій дій російського диктатора, який прагне відновити імперське минуле.

"Ця війна базується на людині, яка вважає, що Україна не заслуговує на існування, і вона не зупиниться, поки її хтось не зупинить…", — заявив Ліндсі Грем.

Політик також повідомив, що вже надав відповідні рекомендації чинній американській адміністрації щодо зміни стратегії дипломатичного тиску.

"Я сказав адміністрації, що якщо ви хочете покласти край цій війні, вам потрібно залучити Китай…", — підкреслив сенатор.

За словами Грема, Путін не має наміру обмежуватися частиною територій, оскільки його метою є повне захоплення України. Саме тому залучення Пекіна як вагомого міжнародного гравця є необхідним кроком для примусу Кремля до миру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів "предметну та прагматичну" зустріч із керівником МЗС Китаю Ван І. Переговори відбулися на полях Мюнхенська конференція з безпеки і стали вже третім контактом дипломатів, що свідчить про помітну активізацію діалогу між Києвом і Пекіном.

Головною темою розмови став шлях до завершення війни та можливі кроки для досягнення справедливого миру. За словами Андрія Сибіги, Україна розглядає Китай як державу, здатну відіграти важливу роль у врегулюванні конфлікту. Він підкреслив, що Київ цінує заявлену Пекіном підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також прихильність принципам Статуту ООН.