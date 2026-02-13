Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности очертил свое видение завершения российской агрессии против Украины. По его мнению, решающую роль в этом процессе сыграет Китайская Народная Республика.

Линдси Грэм в Мюнхене: Для завершения войны в Украине необходимо привлечь Китай

Сенатор отметил идеологическую составляющую действий российского диктатора, который стремится восстановить имперское прошлое.

"Эта война базируется на человеке, который считает, что Украина не заслуживает существования, и он не остановится, пока его кто-то не остановит…", — заявил Линдси Грэм.

Политик также сообщил, что уже дал соответствующие рекомендации действующей американской администрации по изменению стратегии дипломатического давления.

"Я сказал администрации, что если вы хотите покончить с этой войной, вам нужно привлечь Китай…", — подчеркнул сенатор.

По словам Грэма, Путин не намерен ограничиваться частью территорий, поскольку его целью является полный захват Украины. Именно поэтому привлечение Пекина как значимого международного игрока является необходимым шагом для принуждения Кремля к миру.

