Лавров зробив жорстку заяву про Тайвань і попередив Японію: у Москві окреслили червоні лінії

Росія категорично виступає проти незалежності Тайваню в будь-якій формі та вважає острів невід’ємною частиною Китаю. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю ТАСС.

РФ назвала Тайвань частиною Китаю та різко висловилася про мілітаризацію Японії

За словами глави російської дипломатії, позиція Москви з тайванського питання залишається принциповою та незмінною і неодноразово підтверджувалася на найвищому рівні.

"Російська сторона визнає Тайвань невід’ємною частиною Китаю та виступає проти незалежності острова в якій би то не було формі", – наголосив Лавров.

Він також підкреслив, що тайванське питання є внутрішньою справою Китаю, і будь-яке зовнішнє втручання Москва вважає неприйнятним.

Сигнал Японії: мілітаризація викликає занепокоєння

Окремо Сергій Лавров торкнувся ситуації в Японії, заявивши, що Токіо взяло курс на прискорену мілітаризацію, що може негативно позначитися на безпеці в регіоні.

За його словами, такі дії мають очевидно дестабілізуючий ефект і несуть ризики для балансу сил в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

"Японія повинна ретельно зважити всі варіанти, перш ніж ухвалювати поспішні рішення", – заявив міністр.

Контекст

Заяви Лаврова прозвучали на тлі зростання напруженості навколо Тайваню та активізації військових програм у регіоні. Москва, як випливає з інтерв’ю, демонструє готовність жорстко відстоювати свою позицію як щодо Китаю, так і щодо дій союзників США в Азії.

