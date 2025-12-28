Лавров сделал жесткое заявление о Тайване и предупредил Японию: в Москве обозначили красные линии

Россия категорически выступает против независимости Тайваня в любой форме и считает остров неотъемлемой частью Китая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС .

РФ назвала Тайвань частью Китая и резко высказалась о милитаризации Японии

По словам главы российской дипломатии, позиция Москвы по тайваньскому вопросу остается принципиальной и неизменной и неоднократно подтверждалась на самом высоком уровне.

"Российская сторона признает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме" , – подчеркнул Лавров.

Он также подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая , и любое внешнее вмешательство Москва считает неприемлемым.

Сигнал Японии: милитаризация вызывает беспокойство

Отдельно Сергей Лавров затронул ситуацию в Японии, заявив, что Токио взяло курс на ускоренную милитаризацию , что может негативно отразиться на безопасности в регионе.

По его словам, такие действия оказывают очевидно дестабилизирующий эффект и несут риски для баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Япония должна тщательно взвесить все варианты, прежде чем принимать поспешные решения" , – заявил министр.

Контекст

Заявления Лаврова прозвучали на фоне напряженности вокруг Тайваня и активизации военных программ в регионе. Москва, как следует из интервью, демонстрирует готовность жестко отстаивать свою позицию как в отношении Китая, так и в отношении действий союзников США в Азии.

