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Лавров жорстко звернувся до Заходу: що заявив про війну проти України

Глава МЗС РФ Лавров заявив про недовіру Заходу

9 липня 2026, 20:18
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Кречмаровская Наталия

Російська та американська сторона знову заговорили про можливість відновлення переговорів про завершення війни в Україні. Навіть лідеру РФ Володимиру Путіну Україна передала новий мирний план, який, за словами глави МЗС України Андрія Сибіги, “реалістичний та здійсненний”. Однак в Росії вперто не погоджуються. 

Лавров жорстко звернувся до Заходу: що заявив про війну проти України

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ більше не віритиме Заходу, що він хоче переговорних рішень щодо України.

За його словами, Захід імітує готовність до переговорів щодо України, але зараз відкрито почав виставляти Росії ультиматуми, пише видання "Тасс".

“Цей запас доброго відношення та надій вичерпано остаточно”, — зауважив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що міністр російського МЗС Сергій Лавров неодноразово попереджав дипломатичні представництва різних країн, які знаходяться в Києві, про системні удари та радив евакуювати працівників. А тим часом проблеми виникли у російського дипкорпусу у Швеції. 

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про черговий напад з використанням дрона на посольство РФ у Швеції. 

За словами Захарової, остання обставина говорить про те, що це не просто провокація, а “відверта спроба залякування співробітників російської місії”. Однак, як зазначила вона, це не вдасться. Захарова акцентувала, що подібні інциденти набули у Стокгольмі систематичного характеру. Вона згадала про Віденську Конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року та зобов’язання забезпечити недоторканність і безпеку іноземних дипломатичних представництв на території Королівства.




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Джерело: https://t.me/tass_agency/384569
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