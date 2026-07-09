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Лавров жестко обратился к Западу: что заявил о войне против Украины

Глава МИД РФ Лавров заявил о недоверии Западу

9 июля 2026, 20:18
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Кречмаровская Наталия

Российская и американская сторона снова заговорили о возможности возобновления переговоров о завершении войны в Украине. Даже лидеру РФ Владимиру Путину Украина передала новый мирный план, который, по словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, "реалистичен и осуществим". Однако в России упорно не согласны.

Лавров жестко обратился к Западу: что заявил о войне против Украины

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине.

По его словам, Запад имитирует готовность к переговорам по Украине, но сейчас открыто начал выставлять России ультиматумы, пишет издание "Тасс".

"Этот запас хорошего отношения и надежд исчерпан окончательно", — заметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что министр российского МИД Сергей Лавров неоднократно предупреждал дипломатические представительства разных стран, находящихся в Киеве, о системных ударах и советовал эвакуировать работников. Тем временем проблемы возникли у российского дипкорпуса в Швеции.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об очередном нападении с использованием дрона на посольство РФ в Швеции.

По словам Захаровой, последнее обстоятельство говорит о том, что это не просто провокация, а "откровенная попытка запугивания сотрудников российской миссии". Однако, как отметила она, это не получится. Захарова акцентировала, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Она упомянула о Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и об обязательствах обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории Королевства.




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Источник: https://t.me/tass_agency/384569
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