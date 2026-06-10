Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини нібито ініціювали звернення з проханням про проведення зустрічі із його заступником. Про це він повідомив під час засідання міністрів закордонних справ країн ОДКБ, а його слова були поширені російськими медіа.

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Лавров стверджує, що російська сторона готова до такого діалогу та не відмовляється "вислухати" представників європейських держав.

"Послухаємо, просто навіть цікаво, як ці люди будуть викладати що-небудь, що може навести на якісь конструктивні думки. Після того, як керівники цих послів – Мерц, Стармер, Макрон – говорили абсолютно образливі речі про РФ, неодноразово переходили на особистості", — заявив він.

Очільник російського МЗС також повторив традиційні звинувачення на адресу Заходу, заявивши, що саме західні країни нібито "остаточно зруйнували всі системи безпеки в Європі". Окремо він додав, що, на його думку, всі ключові договори у сфері контролю над озброєннями були зруйновані або припинили дію через позицію західних держав.

Крім того, Лавров наголосив, що Росія прагне не допустити ескалації напруженості в регіоні та перетворення простору Євразії на арену глобального протистояння.

"Нам важливо не допустити перетворення того, що раніше називали “спільним Євразійським домом”, на арену геополітичного протистояння", — заявив він.

Водночас жодних додаткових деталей щодо потенційної зустрічі з послами трьох європейських країн російська сторона не оприлюднила, залишивши питання формату та можливих термінів відкритими.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейська комісія представила проєкт бюджету Європейського Союзу на 2027 рік, який планується встановити на рівні приблизно 200 мільярдів євро. У відомстві наголосили, що цей бюджет враховує стратегічні політичні пріоритети ЄС і спрямований на забезпечення фінансової підтримки ключових ініціатив союзу, серед яких особливе місце займає допомога Україні.