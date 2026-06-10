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Лавров заявил о намерении Европы начать переговоры с РФ: озвучено циничное обвинение

Лавров повторно обвинил Запад в подрыве системы безопасности Европы

10 июня 2026, 17:35
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Клименко Елена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломаты Великобритании, Франции и Германии якобы инициировали обращение с просьбой о проведении встречи с его заместителем. Об этом он сообщил на заседании министров иностранных дел стран ОДКБ, а его слова были распространены российскими медиа.

Лавров заявил о намерении Европы начать переговоры с РФ: озвучено циничное обвинение

Фото: из открытых источников

Лавров утверждает, что российская сторона готова к такому диалогу и не отказывается выслушать представителей европейских государств.

"Послушаем, просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-нибудь, что может навести на какие-то конструктивные мысли. После того, как руководители этих послов – Мерц, Стармер, Макрон – говорили совершенно обидные вещи о РФ, неоднократно переходили на личности", – заявил он.

Глава российского МИД также повторил традиционные обвинения в адрес Запада, заявив, что именно западные страны якобы "окончательно разрушили все системы безопасности в Европе". Отдельно он добавил, что, по его мнению, все ключевые договоры в области контроля над вооружениями были разрушены или прекратили действие из-за позиции западных государств.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия стремится не допустить эскалацию напряженности в регионе и превращение пространства Евразии в арену глобального противостояния.

"Нам важно не допустить превращения того, что раньше называли "общим Евразийским домом", в арену геополитического противостояния" , — заявил он.

В то же время, никаких дополнительных деталей относительно потенциальной встречи с послами трех европейских стран российская сторона не обнародовала, оставив вопросы формата и возможных сроков открытыми.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейская комиссия представила проект бюджета Европейского Союза на 2027 год, который планируется установить на уровне примерно 200 миллиардов евро. В ведомстве отметили, что этот бюджет учитывает стратегические политические приоритеты ЕС и направлен на обеспечение финансовой поддержки ключевых инициатив союза, среди которых особое место занимает помощь Украине.



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