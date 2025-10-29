Лавров відкрив карти: безпечно можуть себе почувати тільки ті країни, які вже є у НАТО

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія готова надати "гарантії безпеки" про ненапад на країни НАТО. Розуміючи це чи ні та Лавров навів ще один аргумент, чому треба приєднуватися до НАТО тим країнам, які ще не встигли, і яким Росія нічого не гарантує. Про це розповів політичний експерт Сергій Таран.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, що промова Сергія Лаврова – це спроба Росії ще раз засвідчити свої "мирні наміри" напередодні геополітичних торгів із Дональдом Трампом. Мовляв, Москва дуже мирна, а це Європа все даремно "накручує".

"Але виходить в путінців не дуже. Бо після чергових мирних обіцянок з Росії балканським та пострадянським країнам поза парасолькою НАТО ще більше хочеться цю парасольку отримати. І що важливо – жодному учаснику НАТО, – навіть такому відбитому як Угорщина часів Орбана — ніколи в голову не приходить з неї виходити", – зазначив Сергій Таран.

Експерт підсумовує, взагалі страшно уявити, що було би в Європі за ці всі роки, якби не існувало цієї безпекової організації. Росія би давно вже почала на території всієї Європи відкриті та гібридні війни. Але на відміну від численних інших міжнародних організацій впродовж десятків років саме НАТО спромоглася стати одним із дієвих інструментів миру і безпеки в Європі.

"Як це вдалося — треба вивчати на всіх програмах з міжнародних відносин. Якби від мене залежало кому треба віддати премію миру ООН, то я би давно віддав її НАТО", – зазначив експерт.

