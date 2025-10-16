Лавров видав істеричну заяву через плани Трампа: у чому небезпека

Росія продовжує висловлювати занепокоєння з приводу потенційної передачі Україні американських крилатих ракет Tomahawk, вважаючи це "вкрай небезпечним кроком", який може загострити відносини між Москвою та Вашингтоном.

Фото: з відкритих джерел

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у розмові з російським ЗМІ. За його словами, Москва не має наміру переконувати американське керівництво утриматися від цього рішення, але припускає, що у США усвідомлюють серйозність наслідків такого кроку.

"Окрім того, що це фактично перетворить війну, розпочату адміністрацією Байдена, на війну Трампа, подібне постачання призведе до критичного загострення у відносинах між Росією та США", — зазначив Лавров.

Також глава російського МЗС звинуватив окремі європейські держави у тиску на США та на Дональда Трампа особисто. За його словами, так звані "найзапекліші русофоби" намагаються змусити американського політика відмовитись від власних переконань щодо конфлікту в Україні.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ракети Tomahawk стали новим фактором страху для Кремля. Саме тому російська влада намагається через інформаційні заяви завадити їхньому постачанню. Проте експерти зауважують, що передача цих ракет Україні навряд чи призведе до масштабної ескалації бойових дій.

До того ж за даними The New York Times, Пентагон уже розробив план щодо потенційного надання Tomahawk українській стороні. Водночас видання підкреслює, що це буде складним завданням, оскільки Україна поки не має технічної бази — зокрема, морських або наземних пускових установок — для ефективного використання цих ракет.

Як вже писали "Коментарі", сьогодні США посилюють тиск на Москву, але прості заклики та інформаційні санкції навряд чи змушують Путіна змінити курс. На думку політолога Петра Олещука, переконливим сигналом для Кремля може стати лише реальна військова загроза — зокрема удари ракет Tomahawk по російській території, бажано поближче до резиденцій влади.