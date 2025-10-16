Лавров издал истерическое заявление из-за планов Трампа: в чем опасность

Россия продолжает выражать обеспокоенность по поводу потенциальной передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk, считая это "крайне опасным шагом", который может обострить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Фото: из открытых источников

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с российскими СМИ. По его словам, Москва не намерена убеждать американское руководство воздержаться от этого решения, но предполагает, что в США осознают серьезность последствий такого шага.

"Помимо того, что это фактически превратит войну, начатую администрацией Байдена, в войну Трампа, подобные поставки приведут к критическому обострению в отношениях между Россией и США", — отметил Лавров.

Также глава российского МИДа обвинил отдельные европейские государства в давлении на США и на Дональда Трампа лично. По его словам, так называемые "самые ожесточенные русофобы" пытаются заставить американского политика отказаться от собственных убеждений по поводу конфликта в Украине.

В то же время, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что ракеты Tomahawk стали новым фактором страха для Кремля. Именно поэтому российские власти пытаются через информационные заявления помешать их поставке. Тем не менее, эксперты отмечают, что передача этих ракет Украине вряд ли приведет к масштабной эскалации боевых действий.

К тому же по данным The New York Times, Пентагон уже разработал план потенциального предоставления Tomahawk украинской стороне. В то же время издание подчеркивает, что это будет сложной задачей, поскольку у Украины пока нет технической базы — в частности, морских или наземных пусковых установок — для эффективного использования этих ракет.

Как уже писали "Комментарии", сегодня США усиливают давление на Москву, но простые призывы и информационные санкции вряд ли заставляют Путина сменить курс. По мнению политолога Петра Олещука, убедительным сигналом для Кремля может стать лишь реальная военная угроза — в частности, удары ракет Tomahawk по российской территории, желательно поближе к резиденциям власти.