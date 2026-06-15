Під час приїзду до Росії спецпредставників президента США Дональда Трампа сторони планують обговорити так звані домовленості, досягнуті раніше на Алясці. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, на якого посилаються російські ЗМІ.

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За його словами, Москва нібито продовжує дотримуватися попередніх домовленостей від 15 серпня минулого року, укладених на Алясці, і розраховує, що погоджені тоді підходи, сформовані на основі американських пропозицій, будуть реалізовані на практиці.

Лавров також прокоментував нещодавню зустріч із послами Франції, Німеччини та Великої Британії, яка відбулася минулого тижня. Він стверджує, що під час цих переговорів представники європейських держав не озвучили жодних нових ідей чи пропозицій, які могли б змінити поточну позицію сторін.

"У нас єдина позиція. Європейці в нинішній ситуації роблять помилкові висновки про те, що ось Росія зараз програє, а Україна перемагає, тому можна висувати ультиматуми в надії на те, що Росія ці ультиматуми прийме", – заявив Лавров.

Він також розкритикував підхід європейських країн, назвавши їхнє бачення ситуації "ілюзорним". За словами міністра, під час зустрічі не було досягнуто жодних нових домовленостей, а сама розмова не принесла практичних результатів чи змін у позиціях сторін.

Портал "Коментарі" вже писав, що депутат державної думи РФ від партії "Єдина Росія" Костянтин Затулін в ефірі російського пропагандистського "Першого каналу" заявив, що Китай не демонструє зацікавленості у перемозі Росії у війні проти України. Його висловлювання викликали резонанс у пропагандистському медіапросторі, оскільки фактично містять критику одного з ключових економічних партнерів Москви.