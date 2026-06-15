В ходе приезда в Россию спецпредставителей президента США Дональда Трампа стороны планируют обсудить так называемые договоренности, достигнутые ранее на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на которого ссылаются российские СМИ.

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По его словам, Москва якобы продолжает соблюдать предварительные договоренности от 15 августа прошлого года, заключенные на Аляске, и рассчитывает, что согласованные тогда подходы, сформированные на основе американских предложений, будут реализованы на практике.

Лавров также прокомментировал прошедшую на прошлой неделе недавнюю встречу с послами Франции, Германии и Великобритании. Он утверждает, что в ходе переговоров представители европейских государств не озвучили никаких новых идей или предложений, которые могли бы изменить текущую позицию сторон.

"У нас единственная позиция. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет", – заявил Лавров.

Он также подверг критике подход европейских стран, назвав их видение ситуации "иллюзорным". По словам министра, во время встречи не были достигнуты никакие новые договоренности, а сам разговор не принес практических результатов или изменений в позициях сторон.

Портал "Комментарии" уже писал , что депутат государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Константин Затулин в эфире российского пропагандистского "Первого канала" заявил, что Китай не демонстрирует заинтересованности в победе России в войне против Украины. Его высказывания вызвали резонанс в пропагандистском медиапространстве, поскольку фактически содержат критику одного из ключевых экономических партнеров Москвы.