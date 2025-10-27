logo_ukra

Лавров і Рубіо провалили останню розмову: названо несподівану перевагу для України

Трамп зіткнувся з різкою негативною реакцією в Росії через нові санкції США, коментарі Медведєва та зростання антиамериканської й антитрампівської риторики в держмедіа.

27 жовтня 2025, 15:20
Телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим виявилася напруженою і, як зазначив президент Володимир Зеленський, "не була позитивною".

За словами Зеленського, це вже "третій або четвертий раз, коли Путін і його оточення відкидають слова Трампа". Президент РФ і його команда публічно відхилили заяви Дональда Трампа, повторюючи ситуацію після зустрічі в Алясці.

Зеленський також підкреслив, що Трамп "отримав дуже негативну реакцію" в Росії через нові санкції США, що супроводжувалися різкими коментарями заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва та посиленням "антиамериканської й антитрампівської риторики" в російських державних медіа.

Президент зазначив, що нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть знизити їхній експорт на 50%, що складе близько 5 мільярдів доларів щомісяця втрачених доходів, і висловив надію на подальші вторинні санкції та "паралельні кроки з боку Конгресу США".

20 жовтня Рубіо і Лавров обговорили "подальші кроки" після дзвінка Трампа і Путіна, а вже 21 жовтня стало відомо, що планування зустрічі Трампа та Путіна було припинено, повідомляли західні ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі.

Як вже писали "Коментарі", попри зовнішню стабільність, Китай здатен на непередбачувані кроки, що може стати на користь Дональда Трампа. Таку оцінку дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду, коментуючи можливість того, що США переконають Пекін відмовитися від купівлі російської нафти.



