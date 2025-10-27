Лавров и Рубио провалили последний разговор: названо неожиданное преимущество для Украины

Телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым оказался напряженным и, как отметил президент Владимир Зеленский, "не был положительным".

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, это уже "третий или четвертый раз, когда Путин и его свита отвергают слова Трампа". Президент РФ и его команда публично отклонили заявления Дональда Трампа, повторяя ситуацию после встречи в Аляске.

Зеленский также подчеркнул, что Трамп "получил очень негативную реакцию" в России из-за новых санкций США, сопровождавшихся резкими комментариями заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и усилением "антиамериканской и антитрамповской риторики" в российских государственных медиа.

Президент отметил, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут снизить их экспорт на 50%, что составит около 5 миллиардов долларов ежемесячно утраченных доходов, и выразил надежду на дальнейшие вторичные санкции и "параллельные шаги со стороны Конгресса США".

20 октября Рубио и Лавров обсудили "дальнейшие шаги" после звонка Трампа и Путина, а уже 21 октября стало известно, что планирование встречи Трампа и Путина было прекращено, сообщали западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на внешнюю стабильность, Китай способен на непредсказуемые шаги, что может оказаться в пользу Дональда Трампа. Такую оценку дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду, комментируя возможность того, что США убедят Пекин отказаться от покупки российской нефти.